Prefeitura de Gramado anuncia o cancelamento do Réveillon 2022

A cidade de Gramado decidiu que não terá a queima de fogos e nem show especial no Reveillon no Centro da cidade. A secretária municipal de Turismo e presidente da Gramadotur (autarquia que promove o 36° Natal Luz), Rosa Helena Pereira Volk, destaca que a decisão atende uma medida de prevenção contra a expansão do coronavírus, sobretudo da variante Ômicron.

Ela ressalta, no entanto, que a não realização da atividade pública de queima de fogos e show na virada do ano, não tem interferência em celebrações em locais privados, caso tenham liberação das autoridades locais de Saúde. A programação dos espetáculos do Natal Luz será mantida, inclusive nas vésperas do Natal e Ano Novo. “Nossa intenção é evitar aglomeração no Centro em função dos fogos”, frisou Rosa Helena.