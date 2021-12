Novo Hamburgo é identificada como área estratégica no RS

A cidade de Novo Hamburgo foi identificada como uma das áreas estratégicas pelo governo do Estado para a execução do programa Inova RS. Trata-se de uma iniciativa da secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia que visa a tornar o estado referência global em inovação até 2030.

O Inova RS divide o estado em oito regiões e cada uma delas realizou um mapeamento onde foram identificadas áreas prioritárias. Na Região Metropolitana e Litoral Norte, as áreas prioritárias foram apontadas como Saúde, Educação, TIC e Economia Criativa, é neste último quesito que a cidade de Novo Hamburgo entra.

A proposta, assim, é fazer com que esta área tenha seu potencial econômico, cultural e social reconhecido. Para tanto, o projeto prevê quatro grandes entregas: uma metodologia para medir o potencial criativo dos municípios, uma jornada de capacitações, uma minuta de lei e uma plataforma para o Programa RS Criativo. Cada uma das entregas tem um grupo de trabalho dedicado para tal.

"O resultado dessa iniciativa constituirá um acervo importante para tomada de decisões em relação a política pública e mobilização e atração de investimentos privados para o setor", comenta o secretário municipal de Cultura, Ralfe Cardoso. De acordo com ele, integrar o Inova RS significa, para Novo Hamburgo, poder contar com a elaboração e acompanhamento de técnicos e profissionais conceituados no desenvolvimento de ferramentas de gestão e consolidação de dados para a política setorial local. "Isso, salientando, sem custo", acrescenta o secretário de Novo Hamburgo.