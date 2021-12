Quatro novas câmeras de monitoramento serão instaladas em Dois Irmãos

A prefeitura de Dois Irmãos reforçou a segurança pública, com a instalação de quatro novas câmeras que serão integradas ao sistema de videomonitoramento do município. As câmeras serão colocadas na Praça do Imigrante, no Centro da cidade, e serão monitoradas pela Brigada Militar.

Os equipamentos foram adquiridos pelo Consepro, com recursos públicos. O valor do investimento foi de R$ 24.9 mil.

O prefeito Jerri Meneghetti ressalta que o videomonitoramento é importante para a segurança da população. "A melhor forma de combater a violência nos dias de hoje é investindo em tecnologia. A comunidade se sente mais segura quando vê o efetivo nas ruas, mas é preciso lembrar que, através do sistema de câmeras, o policial também está na rua, muitas vezes de forma bem mais efetiva, porque pode visualizar vários locais ao mesmo tempo", disse.