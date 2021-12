Lajeado vai abrir centro de atendimento para autistas

O município de Lajeado contará com um espaço dedicado ao atendimento multiprofissional a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias. O Centro Municipal de Atendimento ao Autista será implementado com recursos próprios. Nesta semana, a prefeitura firmou o acordo para o aluguel da casa que será a sede do Centro.

Conforme a coordenadora da atenção básica da saúde no município, Nilse Gemelli, a ideia de criar o serviço surgiu quando o município se cadastrou junto ao governo do Estado para Lajeado ter um centro regional para autistas, mas a proposta não foi atendida. "Resolvemos criar um centro municipal de atendimento, principalmente para os casos leves, já que as formas graves já são atendidas nos serviços especializados no município", explicou Nilse.

O centro será um local de escuta a crianças com TEA e suas famílias, buscando proporcionar aos pais ferramentas que auxiliem no desenvolvimento das crianças. "É importante que as famílias entendam o diagnóstico, as limitações, as potencialidades e formas de lidar com as crianças, contribuindo para o desenvolvimento delas. O centro será referência para esse público encontrar as informações e o apoio necessário" contou Nilse.

No espaço, além de uma sala de recursos, uma sala que simula cômodos da casa, como por exemplo quartos e banheiros, que buscará desenvolver a criança e sua família para lidarem com a rotina diária. A equipe que atuará no serviço será multiprofissional, composta por terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, educador físico, fonoaudiólogo e psicopedagogo. O atendimento está previsto para iniciar em março.