Estado quer ingressar na rota mundial dos geoparques

O Rio Grande do Sul está prestes a ingressar, de maneira definitiva, na rota mundial de turismo pelos geoparques. Com o reconhecimento por parte da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no início de dezembro, acerca do Geoparque Cânions do Sul, que engloba municípios gaúchos e catarinenses, outros dois territórios também pleiteiam a chancela da entidade.

encaminhou o pedido oficial para a certificação dos territórios de Caçapava do Sul e da Quarta Colônia como geoparques mundiais Em novembro, o Ministério das Relações Exteriores, a partir dos estudos realizados pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Os dossiês constituem o penúltimo passo para que as regiões sejam reconhecidas. Entre os meses de abril a julho uma equipe da Unesco deve desembarcar na região central do Estado, onde estão os dois territórios, para avaliar uma série de questões - cerca de 250 itens - a fim de dar o aval ou não para municípios e instituições envolvidas.

Mas, afinal, você sabe o que é um geoparque? Conforme definição da própria Unesco, tratam-se de áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Os locais combinam conservação com desenvolvimento sustentável e que, ao mesmo tempo, envolve as comunidades locais.

Atualmente, existem 177 geoparques mundiais reconhecidos pela entidade em 46 países. Até este mês, apenas o Parque Nacional do Araripe, no Ceará, tinha a chancela. Além do Cânions do Sul, o Geoparque Seridó, do Rio Grande do Norte, também recebeu o título em dezembro.

A expectativa dos municípios e das entidades para que as regiões de Quarta Colônia - contemplada pelas cidades de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins - e Caçapava do Sul sejam certificadas tem movimentado os pequenos municípios gaúchos. Conforme explica Jaciele Sell, coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania da UFSM e dos projetos de geoparques na instituição, uma das principais vantagens é o ingresso na rede mundial, cujo turismo é feito a partir dessa certificação. "Nós sabemos que existem turistas que planejam as viagens a partir da aprovação da Unesco. A geolocalização atrai três vezes mais pessoas aos territórios, possibilita um turismo sustentável e gera renda para toda a cadeia hoteleira, comercial e gastronômica", afirma.

Pré-requisito para concorrer ao título, a exclusividade geológica de cada área foi retratada no projeto enviado para a Unesco. Enquanto em Quarta Colônia o principal ponto de curiosidade são os centenas de fósseis de dinossauros e mamíferos em geral encontrados - colocando essas cidades em revistas científicas mundiais, além de expor São José do Pôlesine, cidade com cerca de 3 mil habitantes em noticiários como o The New York Times, por conta de um fóssil de dinossauro de mais de 200 milhões de anos - o geoparque de Caçapava do Sul se destaca por formações rochosas únicas na Serra do Segredo. Para Jacielle, o esforço acadêmico para se descobrir essas belezas naturais únicas no planeta deve, agora, trazer mais benefícios. "Ter a Unesco ao nosso lado será a prova do que fizemos por anos como universidade. Temos mais de 90 trabalhos feitos a partir do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa). Desde 2019 nos dedicamos a isso e vamos buscar essa certificação", disse a coordenadora.