Erechim estuda a criação de novo parque municipal

A prefeitura de Erechim, através da secretaria de Meio Ambiente, contratou um estudo para diagnóstico de áreas com potencial de preservação para se tornar um novo parque municipal. Para concretização deste projeto, será realizado um leilão de pequenas áreas verdes que não cumprem sua função ambiental de forma integral. Um levantamento que contemplou diversos indicadores constatou que 81 áreas se apresentam com potencial para o leilão.

O certame será amplamente divulgado e todos os cidadãos interessados podem participar. Ainda, está sendo disponibilizados no site da prefeitura de Erechim e portal da secretaria de Meio Ambiente um mapa com as localizações das áreas e informações complementares.

A partir da arrecadação das vendas no leilão será efetivada a compra de área de mata preservada, na região do Vale Dourado para criação do novo parque municipal. A aquisição dessa nova área com funções ambientais relevantes promove a compensação, integração ambiental e turismo, além de promover uma maior interação entre o homem e o meio ambiente.

Segundo o secretário da pasta, Cristiano Moreira, as áreas verdes urbanas compõem uma categoria de espaço livre com vegetação arbórea ou arbustiva, que deveriam desempenhar funções ecológicas, estéticas e de lazer, mas que devido a seu tamanho e/ou localização muitas não tem cumprido o papel a que se propõe, necessitando de muita manutenção e pouco retorno a coletividade. "Por este motivo, ao serem permutadas por uma área de grande interesse ambiental, todos ganham. Ainda, os recursos do leilão também serão investidos em áreas de lazer nos bairros de nossa cidade", disse o secretário de Meio Ambiente