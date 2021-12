Prédio que abriga dois museus em Passo Fundo será reformado

A prefeitura de Passo Fundo anunciou que irá reformar o prédio onde ficam o Museu Histórico Regional e o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. As intervenções, que contemplam as áreas interna e externa, serão realizadas no próximo ano dentro de um projeto de revitalização dos espaços e equipamentos públicos.

O projeto está sendo finalizado pela secretaria de Planejamento. De acordo com o secretário da pasta, Giezi Schneider, as obras qualificarão a estrutura e trarão novas características ao espaço. "As equipes da secretaria fizeram um levantamento das necessidades de qualificação do prédio e estão trabalhando nos projetos. As prioridades são a troca do telhado e do piso, assim como nova pintura, especialmente, na parte interna", mencionou.

A revitalização, como avalia a secretária de Cultura, Miriê Tedesco, tem como objetivo conectar as pessoas aos museus. "A pandemia fechou o nosso museu, mas não impediu que estivéssemos atentos ao futuro desse equipamento tão precioso, que guarda parte importante da história de nossa cidade. Queremos fazer dele um lugar que atraia as pessoas, que seja visitado por quem passa pela cidade. Para isso, se faz necessário reformar e, depois, vitalizar. Estamos trabalhando nesse propósito", afirmou.

Enquanto o processo de reforma acontece, o acervo Ruth Schneider, que pertence à UPF, será retirado do prédio e ficará no campus. Ainda, a prefeitura lançará um edital para organizações da sociedade civil com a finalidade de celebrar um acordo de cooperação para a administração do museu. "É um patrimônio histórico, que guarda memórias individuais, coletivas e urbanas. Ao realizar a revitalização, a prefeitura cuida da história e da cultura da cidade", disse o prefeito, Pedro Almeida.