Viaduto da BR-290 em Pantano Grande é liberado parcialmente

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que foi liberado, nesta terça-feira (21), o tráfego de veículos sobre o lado esquerdo do viaduto (sentido Capital-Interior) que integra a travessia urbana de Pantano Grande, na BR-290. Localizada entre o km 215,2 e o km 216 da rodovia, a estrutura irá operar provisoriamente em apenas uma pista com os dois sentidos. Para disciplinar o trânsito no local, haverá sinalização alertando a respeito da mudança.

O acesso ao município será feito apenas pelas ruas laterais. As obras de duplicação do lote 4 na BR-290 foram retomadas em novembro deste ano com os serviços concentrados na execução do viaduto. A estrutura - com 90 metros de extensão e 23 metros de largura - está mais de 70% concluída. Quando finalizado, o viaduto - que fará a ligação da Capital com Uruguaiana- contará com duas faixas de rolamento para cada sentido.