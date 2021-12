Primeiro crematório da região central é aberto em Santa Maria

A cidade Santa Maria recebeu, oficialmente, o Crematório Santa Rita, que é o primeiro da região central do Estado. O empreendimento do Grupo L. Formolo fica junto ao Parque Jardim Santa Rita, em Camobi. O prefeito Jorge Pozzobom, participou da solenidade de entrega do espaço, que atende a comunidade a partir de concessão. Assim, serviços de obras serão feitos pelo setor privado em cemitérios públicos, com investimentos que ficam para o Município.

O contrato ainda prevê uma contrapartida de 5% em gratuidade em cremações que serão repassadas ao Executivo municipal. Estas gratuidades serão concedidas a famílias em vulnerabilidade social que queiram usar a cremação para parentes. "A ideia das gratuidades é dar esta opção de cremar os familiares, os entes queridos, a todos. Para cada 20 cremações realizadas, o município recebe uma gratuita, para conceder a pessoas em vulnerabilidade social", salientou o diretor do Grupo L. Formolo, Mateus Formolo.