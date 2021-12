Prefeitura de Teutônia e hospital assinam convênio para mutirão de cirurgias de duas especialidades

A secretaria de Saúde de Teutônia assinou convênio com o Hospital Ouro Branco para realização de cirurgias eletivas nas especialidades de traumatologia e cirurgia geral (vesícula e hérnia). Em janeiro de 2021, haviam 525 pessoas aguardando na fila para realização de cirurgias eletivas. Até novembro deste ano, já haviam sido realizadas 387 cirurgias nas especialidades de cirurgia geral, otorrinolaringologia, traumatologia, cirurgia vascular, cirurgia bucomaxilofacial e coloproctologia. Com aprovação destes projetos de lei, Teutônia irá zerar esta fila de 525 cirurgias, e realizar um quantitativo ainda maior, atendendo às diversas pessoas que entraram na fila neste ano de 2021.

O mutirão será feito a partir da aprovação da Câmara de Vereadores que autorizou o repasse no valor de R$ 723 mil para custeio das despesas ao longo do ano. Além destas, ainda serão encaminhados novos projetos solicitando autorização para realização de mais 85 cirurgias eletivas, que serão divididas nas especialidades vascular, otorrinolaringologia e proctologia, de acordo com a lista de espera.

Em função do fluxo de atendimento e demais questões técnicas, o Hospital Ouro Branco iniciará a realização das cirurgias ainda no mês de dezembro, mas terá o prazo até o mês de agosto de 2022 para concluir todos os procedimentos. "São mais de 500 pessoas que terão uma melhor qualidade de vida", destacou o prefeito, Celso Aloísio Forneck.