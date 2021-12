Restaurante Popular de Caxias vai oferecer ceia de Natal

A prefeitura de Caxias do Sul vai distribuir, no período da manhã do dia 24/12, cerca de 600 ceias natalinas para famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Restaurante Popular. A iniciativa acontece pelo terceiro ano consecutivo.

As ceias serão preparadas no Centro de Acolhida e Formação Mão Amiga. Depois, serão entregues nos bairros Reolon, Vila Esperança, Esplanada, Mariani, Canyon e Campos da Serra, onde a a prefeitura mantém atividades específicas de Segurança Alimentar. Desta vez, as refeições também serão destinadas às famílias cadastradas na Horta Comunitária do Vila Ipê, na Zona Norte. Cada kit vai conter uma ave assada, frutas, farofa e decoração alusiva.

A ação terá participação de diversos voluntários e vai além de servir as ceias para as pessoas. "Foram realizadas campanhas de arrecadação de alimentos com o grupo de voluntários do Mão Amiga. Estes mantimentos serão entregues para as famílias junto com a ceia de Natal", destaca a assistente social Franciéli Mazutti, que atua no Restaurante Popular. Segundo ela, os voluntários também ajudarão na preparação das aves e entrega das ceias. A ação conta ainda com a parceria das empresas Ernesto Zanrosso Indústria de Vinhos, Cantina Tonet, Vinícola Don Affonso, Lovatel Indústria Vinícola, Empório Del Rei, Pekh Informática e Megams Sistemas de Segurança.