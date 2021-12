Caxias do Sul passa a ter processos de forma digital

O Município de Caxias do Sul iniciou nesta segunda-feira (20/12), a utilização do sistema PROA - Processo Administrativo e-Gov. O software permite a tramitação por meio totalmente eletrônico dos processos administrativos.

Nesta primeira fase de implantação somente os novos processos de assuntos relacionados às áreas de Pessoal e Recursos Humanos serão abertos no sistema, os demais serão incluídos posteriormente. Até então, todos os documentos eram impressos e unidos em pastas para a circulação nas diversas unidades de governo.

O software utilizado pelo Município foi criado pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs). Este é o primeiro sistema implantado pelo órgão em um município gaúcho. "Temos uma expectativa bastante positiva, pois Caxias do Sul segue numa atitude pioneira, consciente e responsável. Entendemos que este sistema, por ser desenvolvido com foco nos órgãos públicos, têm maior facilidade para o atendimento às demandas que tantas vezes são bem específicas", enfatiza Daniela.