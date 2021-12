Sete negócios ingressam na incubadora da Univates

Sete novos negócios tornaram-se incubados na Incubadora Tecnológica da Univates (Inovates), em Lajeado: Ko.Lab, Archipro, Screen Car, 7 Way Educacional, Recic, Valência e Hub Franchising do Sul. As empresas apresentaram seus projetos e foram aprovadas por uma banca de avaliação formada por membros do Comitê Gestor do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates), ao qual a Inovates é vinculada.

Atualmente a Inovates conta com 16 empresas pré-incubadas e 16 incubadas. Durante a banca os empreendedores, que passaram pelo processo de pré-incubação, apresentaram o planejamento de suas empresas, em que foram avaliados critérios como capacidade empreendedora da equipe, grau de inovação do produto e/ou modelo de negócio, previsões de investimento e retorno, estratégias de mercado e preparo técnico e gerencial dos sócios.