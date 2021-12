Arroio do Meio decreta situação de emergência por conta da seca

O prefeito Danilo Bruxel assinou o decreto de situação de emergência no município de Arroio do Meio. O texto foi baseado em levantamento feito pela Emater e aprovado pelo Conselho Arroio-meense de Desenvolvimento Rural (Conar). Conforme relatório, já foi registrada perda de mais de 60% nas lavouras de milho tanto para grão como silagem, somando 4.100 hectares afetados.

Também foram perdidas mais de 50% das lavouras de soja, chegando a 840 hectares, além de 30 hectares de hortaliças que também foram perdidos. Cerca de 450 agricultores foram afetados por perdas nas pastagens e já foi registrada uma queda de cerca de 30% na produção de leite, afetando 270 produtores.

A estimativa foi de uma perda de mais de R$ 32,4 milhões, o que já deve ter aumentado consideravelmente desde o fechamento do relatório. O prefeito Danilo Bruxel lamentou as perdas e disse que, agora o município aguarda a homologação do decreto para tentar buscar recursos financeiros e outros benefícios a fim de minimizar as perdas, especialmente para os agricultores