Código de Obras é promulgado em Rio Grande

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco sancionou a lei que institui o Código de Obras. O texto estabelece normas e condições para execução de construção, modificação ou demolição de edificações, assim como para o licenciamento no município. A nova legislação substitui o Código de Edificações do Rio Grande, criado em 1972, tendo em vista os avanços ocorridos em quase cinquenta anos de sua aplicação.

Em seu pronunciamento, o secretário de Coordenação, Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária, Júlio Cesar Touguinha falou sobre a importância da legislação para o município. Segundo ele, o novo código busca dar celeridade na análise de processos na prefeitura e, com isso, incentivará a construção civil, podendo proporcionar retorno em desenvolvimento para a cidade. "É uma lei que vem para desburocratizar, assim como uma das metas do governo, e, fundamentalmente, modernizar todos os aspectos da construção civil", relatou.

Já Fábio Branco comentou sobre o desafio da gestão em trabalhar pela simplificação e modernização dos processos dentro do serviço público. "Assinando o Código de Obras, que veio para substituir um Código de Edificações de 1972, vemos a necessidade de poder fazer estas atualizações. Estamos com essa meta no Plano Diretor, Código de Obras e Regime Urbanístico, tudo isso para que a gente consiga dar mais agilidade e trazer parâmetros e referências dentro daquilo que temos de mais moderno e mais atualizado", disse o prefeito.

Para o Executivo, a atualização da legislação é fundamental, tanto pelo aspecto do crescimento populacional como do ponto de vista cultural, econômico e, também, tecnológico, a fim explorar novas tecnologias e atrair investimentos para a cidade e a região. Acredita-se que, entre outros benefícios, o Código de Obras também contribua para Lei da Liberdade Econômica, desburocratizando o processo de análise e a aprovação de projetos para dar celeridade e alavancar o crescimento da construção civil e demais atividades produtivas em Rio Grande, gerando emprego e renda de forma sustentável.