Prefeitura envia proposta para reajuste a servidores em Imbé

A prefeitura e Imbé enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei sobre reajustes aos servidores municipais. A categoria poderá ser beneficiada com uma reclassificação dos menores padrões salariais e com o aumento de 100% no valor do vale-alimentação

A proposição estipula uma reclassificação de 4,62%, a partir de 1° de abril de 2022, sobre os valores dos padrões 01 a 05 dos cargos efetivos, que são os mais baixos, para que não exista uma diferença de valores entre os mais elevados que descaracterize as responsabilidades de cada cargo. Por critérios de equidade, os vencimentos dos cargos em comissão dos padrões de 01 até 04 e o nível I do Magistério Público Municipal também foram redefinidos com o mesmo índice. "Fizemos alguns estudos e entendemos que era hora de conceder essa reclassificação do vencimento básico daqueles que compõem mais da metade do quadro de funcionários da prefeitura", explicou Ique.

A matéria também fixa em 4,84% a revisão geral anual do funcionalismo, concedido a partir de 1° de maio de 2022 a todos os servidores e agentes políticos, extensiva também aos proventos dos aposentados e pensionistas. Já o vale-alimentação, instituído em 2019, saltará dos atuais R$ 150,00 para R$ 300,00, a partir de janeiro, representando um aumento de 100% no valor recebido por cada servidor público do município até o dia 20 de cada mês. "Nós estamos propondo dobrar o benefício que tem feito a diferença na vida dos nossos servidores", disse o prefeito, Ique Vedovato. O aumento real - considerando a reclassificação, o reajuste e o vale-alimentação - poderá chegar a 22,95% para parte da categoria.