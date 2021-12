Hospital de Santa Rosa é contemplado em programa nacional

O Hospital Vida & Saúde de Santa Rosa teve mais um projeto aprovado no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON). No valor de R$ 699.8 mil, o projeto apresentado prevê a aquisição de dois sistemas de vídeo endoscopia para o Centro de Diagnóstico Oncológico no HVS.

O objetivo do projeto é ofertar, manter e ampliar em 30% a realização de exames de diagnóstico, oferecendo mais agilidade, melhor qualidade de imagens, maior resolutividade e garantindo a qualidade do diagnóstico oncológico. "A partir da aquisição destes equipamentos vamos oferecer acesso e resolutividade ao diagnóstico de lesões oncológicas do trato gastrointestinal, aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). É mais uma importante qualificação no atendimento dos pacientes da região", destaca a diretora-geral do Hospital, Vanderli de Barros.