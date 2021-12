Lei que cria Banco de Materiais de Construção é aprovada em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico sancionou a lei que institui o Banco de Materiais de Construção, que terá as funções de coletar, armazenar e redistribuir sobras de materiais de construção civil. O projeto foi inicialmente apresentado pelo vereador Zé Dambrós (PSB), que o retirou, por ser inconstitucional, possibilitando que o Executivo fizesse o encaminhamento.

A população em situação de vulnerabilidade terá preferência para o repasse nos casos de construção ou reforma da moradia para melhorar o nível de habitabilidade ou recuperação em caso de calamidade. "Faremos um esforço no sentido de ajudar a população", afirmou secretário do Meio Ambiente, João Osório Martins. "Devemos dar atenção para essas pessoas. No município, há mais de 20 mil moradias que necessitam de auxílio", completou o secretário de Habitação, Giovani Fontana.