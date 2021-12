Prefeitura de Lajeado e PRF assinam termo de cooperação

O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, assinou um acordo de cooperação técnica com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A assinatura ocorreu durante ato no auditório da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (ACIL), contando com a presença do superintendente da PRF, Luís Carlos Reischak Júnior, e outras autoridades da segurança pública.

O termo assinado consiste no compartilhamento de sistemas e soluções que são usadas pela PRF. É o que explica o chefe da 4ª Delegacia, Paulo Reni. "O termo é parte do projeto Multiagências, que consiste no compartilhamento com outros órgãos, sem ônus, de sistemas e soluções que são usadas em produção pela PRF, visando qualificar a execução das atribuições dos participantes do Sistema Único de Segurança Pública", explicou Reni.

Em contrapartida, o município também disponibilizará as informações relativas a acidentes de trânsito e delitos ocorridos dentro do município, contendo os dados das pessoas, veículos, do acidente e da via, registrados por meio do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito. Além disso, também compartilhará capturas de imagens de câmeras de videomonitoramento.

Para o prefeito, Marcelo Caumo, esse termo representa uma união de esforços em prol da segurança da comunidade. "Quando falamos de segurança pública, estamos falando de integração entre as forças de segurança. É fundamental que estejamos unidos, trabalhando com o mesmo propósito, que é a segurança", disse Caumo. O prazo do termo é de cinco anos, podendo ser renovado.