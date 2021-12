Auxílio emergencial em Canoas será prorrogado até março

A prefeitura de Canoas anunciou, nesta terça-feira (21), que o programa Auxílio Emergencial Canoense terá continuidade em 2022. O benefício, que terminaria neste mês de dezembro, seguirá sendo pago por mais três meses, renováveis por mais três. Uma nova etapa de inscrições será aberta de 4 a 9 de janeiro, no site da prefeitura.

Serão 5 mil vagas para pessoas com renda per capita máxima de até meio salário mínimo. O objetivo é beneficiar as famílias mais atingidas pelos efeitos socioeconômicos da pandemia de Covid-19. "A continuidade do programa é essencial para a retomada do desenvolvimento, recuperação da economia local e, principalmente, para amparar os canoenses que mais necessitam. É um esforço coletivo, para juntos, amenizarmos os efeitos da pandemia. Nosso governo tem a missão de cuidar das pessoas", destacou o prefeito Jairo Jorge.

O programa fornece, por mês, uma ajuda financeira de R$ 200,00, auxílio transporte de R$ 96,00, além de curso de qualificação profissional. Em contrapartida, os beneficiários devem fazer 4h mensais de serviços à comunidade, em postos de saúde e escolas, como forma de inclusão no mercado de trabalho.