São Leopoldo passa a ser a sexta economia do RS pelo PIB

A secretaria de Planejamento, Governança e Gestão divulgou dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios gaúchos de 2019. O estudo mostrou São Leopoldo com a 6ª maior economia do Rio Grande do Sul. A cidade consagrou-se como a cidade que teve a maior mudança de posições desde o último levantamento em 2018, quando estava na 10ª posição.

O estudo, que é responsável por apresentar a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um certo período, evidenciou que o PIB leopoldense ultrapassou a marca de R$ 10,1 bilhões, aumentando de 1,97% para 2,1% sua participação no PIB gaúcho. Depois de Porto Alegre e Caxias do Sul, foi São Leopoldo que registrou o maior ganho de participação, com contribuição de 0,13% no PIB do RS entre 2018 e 2019.

No documento, a lista dos cinco primeiros colocados em 2019 não teve alteração, entretanto São Leopoldo foi quem mais cresceu, aumentando quatro casas, de 10º para 6º. Os 10 municípios de maior PIB do Rio Grande do Sul concentraram 41,9% do total do Estado. O PIB per capita de São Leopoldo ficou em R$ 42,7 mil. Em 2018 o valor era de R$ 38,3 mil.

Em relação ao Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria, que representa a contribuição que cada setor da economia, São Leopoldo ocupa a 7ª posição, com arrecadação em R$ 2 bilhões, 2,4% na contribuição do Estado , tendo como principais atividades os setores de máquinas e equipamentos. Já no VAB dos serviços o município ficou em 9º, com R$ 5,7 bilhões.

O prefeito Ary Vanazzi comemorou os resultados prósperos, e contou que são fruto de uma política contínua. "Estes resultados positivos são fruto de um planejamento estratégico que temos há anos. Nessa perspectiva, apostamos no crescimento ainda maior da cidade, pois nosso investimento em desenvolvimento é continuado", destacou.