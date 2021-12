Desconto no IPTU em São Leopoldo pode chegar a 22%

A secretaria da Fazenda de São Leopoldo divulgou o calendário do pagamento do IPTU e Taxa Ambiental de Coleta de Lixo (TACL) 2022. O desconto para pagamento antecipado será de até 22% de desconto para os contribuintes que quitarem a vista em cota única e com o desconto de bom pagador. São 10% de desconto pela antecipação até 31 de janeiro e até 12% de desconto pelo bom pagador.

Para quem for realizar o pagamento parcelado, poderá ser feito em até 10 vezes sem juros, com a primeira parcela vencendo no dia 10 de março. Os contribuintes receberão os carnês em casa pelos Correios a partir de 3 de janeiro, mesma data em que estarão disponíveis, também, pela internet.

De acordo com o secretário da Fazenda Eduardo Peters, neste ano, a UPM (Unidade de Padrão Monetária), que baseia o reajuste do IPTU, terá reajuste de 14,49%. O cálculo é feito a partir de três índices econômicos.