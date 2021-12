Samu vai regular atendimentos na Rota do Sol no verão

Em um projeto-piloto no Estado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Caxias do Sul vai compartilhar informações com o Corpo de Bombeiros e será responsável pela regulação do atendimento a acidentes que ocorrerem na Rota do Sol. A iniciativa vai funcionar até 3 de março de 2022, durante a Operação Verão Rota do Sol. O objetivo é alinhar as informações entre os órgãos e aprimorar o atendimento prestado.

O Núcleo de Educação em Urgências do Samu de Caxias, em parceria com a Escola de Bombeiros do Estado, promoveu um curso de suporte básico para os bombeiros que vão atuar na ambulância de resgate da corporação. Esse veículo ficará na Base Avançada em Lageado Grande todos os dias, 24 horas. O primeiro atendimento será feito por essa unidade e a Central de Regulação do Samu avaliará, conforme cada caso e quadro clínico do paciente, qual unidade de ambulância precisará ser encaminhada, se de suporte avançado (disponível em Caxias do Sul) ou de suporte básico (que pode partir de Caxias, São Francisco de Paula ou Terra de Areia).

Para que o perímetro não fica descoberto por grande espaço de tempo, o Samu trabalhará também com o traslado, sempre que as condições clínicas possibilitarem essa alternativa: é quando uma ambulância se desloca ao encontro da unidade dos Bombeiros para transferir o paciente até o hospital, fazendo com que a rodovia não fique tanto tempo sem assistência próxima.

O Corpo de Bombeiros fará o atendimento inicial, mas a assistência médica seguirá sendo responsabilidade do Samu. Para resolver o problema com os "pontos cegos" para comunicação na Rota do Sol, onde não há sinal de celular, o contato entre Central de Regulação do Samu, Corpo de Bombeiros e Comando Rodoviário será feito via rádio.