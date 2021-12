Unimed inaugura ampliação de hospital em Caxias do Sul

Mais um andar da ampliação do Complexo Hospitalar Unimed Nordeste-RS, em Caxias do Sul entrou em funcionamento O sexto pavimento da instituição foi inaugurado nesta segunda-feira (20), em cerimônia que marca a continuidade de uma série de investimentos que a cooperativa médica tem realizado nos últimos anos para os seus mais de 300 mil clientes.

A partir de um aporte de R$ 5,3 milhões, 38 novos leitos clínicos de internação passam a receber pacientes no dia 23 de dezembro. Com o acréscimo, a instituição contará com um total de 221 leitos de internação. "A pandemia trouxe muitos desafios para a área da saúde e, por sua vez, para a nossa empresa. Ao mesmo tempo em que superamos os obstáculos, registrando números bastante positivos relacionados ao atendimento destinado aos pacientes com Covid-19, ainda mais se comparados à média nacional, continuamos investindo. Esta inauguração é mais uma prova disso", comenta o presidente da Unimed Nordeste-RS, Dr. Ronaldo Mattia.

Com os 38 leitos de internação clínica, a nova área conta com uma equipe multidisciplinar, composta por técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga e assistente social, além da equipe do Núcleo de Cuidados Humanizados e de uma sala especializada em reabilitação fisioterapêutica. Em uma área de 1.525 metros quadrados, o novo espaço chega com um conceito renovado em saúde.