Loteamento em Guaíba passa por regularização fundiária

A secretaria estadual de Obras e Habitação iniciou a entrega de termos de regularização fundiária para moradores do loteamento Ipê Granja Solidária. No total, cerca de 5 mil pessoas serão beneficiadas quando os trabalhos forem concluídos.

A iniciativa é realizada em parceria com a prefeitura de Guaíba e com cooperativa de moradores. A entrega dos primeiros termos ocorreu no fim de semana, com a presença do secretário de Obras e Habitação, José Stédile, e de autoridades locais lideradas pelo prefeito Marcelo Maranata.

A área é localizada na antiga Fazenda Santa Rita em uma gleba de 300 hectares de propriedade do Estado. No sábado foram entregues os primeiros 120 registros que conferem a propriedade dos imóveis aos moradores. No total, mais de 1.000 famílias serão contempladas.

O Regulariza RS é um dos projetos estratégicos do governo gaúcho na gestão 2019-2022. "Encontramos na Lei da Reurb um excelente caminho para melhorarmos a vida das pessoas", resumiu Stédile, fazendo referência à legislação que estabelece normas gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana com foco na promoção da habitação de interesse social.