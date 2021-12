Santa Casa assume a gestão das duas UPAs de Gravataí

A prefeitura de Gravataí e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre firmaram, nesta segunda-feira (20), um contrato de prestação de serviços em que o grupo hospitalar assume a gestão das duas unidades de pronto atendimento, as UPAs da 74 (localizada na margem da avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira) e das Moradas (localizada na margem da ERS-020, na região das Moradas do Vale). As duas estruturas, juntas, atendem em média mais de 12 mil pacientes por mês.

No ato de assinatura, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, destacou o importante momento vivido pelo município com diversas notícias positivas anunciadas nos últimos dias. "Com essa ação, as nossas UPAs passam a contar com a excelência do atendimento que a Santa Casa emprega, passando a gerir também a estrutura pré-hospitalar da cidade.", afirmou. O prefeito ainda lembra que o Hospital Dom João Becker (HDJB), mantido pela Santa Casa, é o único no município. Assim, essa iniciativa trará benefícios à população, já que a prestação dos serviços de gestão das UPAs será realizada diretamente pela casa de saúde. "

Para a Santa Casa, a gestão das UPAs de Gravataí é uma demonstração de que o grupo hospitalar quer ser cada vez mais agente no processo de qualificação da saúde na região. "Estamos ampliando a parceria com o gestor municipal e possibilitando que os sistemas, tanto do Hospital Dom João Becker, quanto das unidades de pronto atendimento possam atuar de maneira integrada. A população de Gravataí será a grande beneficiada nesse processo", afirma o superintendente do hospital, Antonio Weston.