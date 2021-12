Prefeitura entrega revitalização do Calçadão em Santo Ângelo

Considerado um dos pontos principais do Centro da cidade, o Calçadão de Santo Ângelo ganhou um visual novo. A obra foi inaugurada no fim de semana. A quadra ganhou nova pavimentação, ajardinamento, mais vagas de estacionamento e iluminação pública em LED. A obra foi elaborada em conjunto pelas secretarias municipais de Planejamento Urbano e Habitação e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

A obra de revitalização do espaço era desejada e necessária, pois solucionou um antigo e grave problema de saneamento, que gerava vazamentos e alagamentos. Em seu pronunciamento, o prefeito Jacques Barbosa destacou que novo calçadão é um incentivo ao desenvolvimento econômico e social sem se esquecer da importância da sustentabilidade. "Apesar das dificuldades impostas pela pandemia temos boas notícias e essa obra é uma delas. Um problema de décadas foi solucionado", disse.

Para o presidente do Sindilojas Missões, Gilberto Aiolfi, a obra garante um perfil moderno ao trecho entre as ruas Marechal Floriano e Marquês do Herval e representa estímulo aos empreendedores. "Não tem como negar a importância desta revitalização. É um novo cartão postal da cidade, que veio revitalizar o espaço, mas não apenas isso, também uma nova motivação dos colegas empreendedores. O conjunto obra mais a motivação dos lojistas será um novo divisor do antes e do depois para o comércio na área central", declarou

Lojistas que têm negócios no Calçadão afirmara que a abertura da rua, com amplo estacionamento e mais espaço para a circulação de veículos, aumentou o movimento de pessoas e praticamente dobrou os negócios para o comércio estabelecido no antigo calçadão. Outra situação positiva apontada pelos comerciantes é o aumento da procura por locação de imóveis no trecho.