Caxias do Sul começa a renovação da frota de máquinas

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico realizou a entrega de 13 máquinas para qualificar a frota das secretarias de Obras e da Agricultura. A solenidade ocorreu junto à Praça Dante Alighieri, onde os equipamentos ficaram expostos. Ao longo da semana haverá entregas nas localidades beneficiadas. A primeira compra é de seis motoniveladoras e sete retroescavadeiras.

A renovação da frota não ocorria há muito tempo. A prova está na idade média de 20 anos dos equipamentos. O mais antigo tem 44 anos de uso; o mais novo, cinco anos. "Esta situação é inaceitável para uma cidade do porte de Caxias do Sul", afirmou o prefeito, ao lembrar que esta situação gera despesas expressivas em manutenção, além de reduzir a capacidade de trabalho para o atendimento das demandas do interior e da zona urbana. "Com o que vamos economizar na manutenção, conseguiremos pagar o investimento", reforçou. Os recursos empregados são da ordem de R$ 8,8 milhões.