Pelotas apresenta projeto para prédio histórico na região central

A prefeitura de Pelotas apresentou para a comunidade o projeto Iconicidades, uma iniciativa do governo do Estado que busca identificar arquiteturas simbólicas do Rio Grande do Sul para que possam ser revitalizadas e se transformarem em complexos de inovação e de economia criativa. Pelotas foi um dos cinco municípios gaúchos a serem selecionados para receber investimentos.

O local escolhido pelo receber o investimento, e onde a apresentação ocorreu, é um dos principais prédios do conjunto arquitetônico do entorno da Praça Coronel Pedro Osório: a antiga sede do Banco do Brasil. A edificação se tornará, em breve, na Escola de Gastronomia do Senac e no Memorial do Doce de Pelotas. Para isso, o município contará com a parceria da Fecomércio/RS, que irá investir na revitalização e nos futuros empreendimentos.

A primeira etapa do certame foi dedicada ao recebimento, análise e ranqueamento das propostas dos municípios ao Iconicidades, por meio de comissão, que avaliou os critérios técnicos. Nesta etapa, em que cinco propostas foram escolhidas, dentre onze cidades participantes, Pelotas foi classificada em primeiro lugar, com uma nota final de 19,233 pontos. Rio Grande, Santa Maria, Cachoeirinha e São Leopoldo foram os quatro municípios classificados na sequência pelo edital.

Na segunda etapa, iniciada em 15 de novembro e com prazo final em 31 de janeiro do próximo ano, cada um dos cinco municípios classificados terá sua proposta transformada em objeto de um concurso público de arquitetura, que convidará profissionais de todo o país a elaborar o projeto executivo. Os melhores projetos para cada espaço arquitetônico serão premiados: R$ 10 mil para o terceiro colocado; R$ 15 mil para o segundo colocado e R$ 20 mil para o primeiro colocado - além de contrato para o desenvolvimento do projeto.

A terceira etapa, prevista para acontecer entre 1º de fevereiro e 15 de abril de 2022, envolve, além do desenvolvimento dos projetos executivos, também os legais e complementares. E, ainda, a articulação com os municípios sedes das iniciativas para a efetiva realização das obras.