Frederico Westphalen entra em situação de emergência

O prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, assinou o decreto que declara situação de emergência no município. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) emitiu parecer favorável ao decreto.

O prefeito considerou vários fatores. Conforme levantamento das secretarias da Agricultura e da Comdec, em várias comunidades e propriedades rurais, poços artesianos, açudes e bebedouros secaram ou tiveram o nível da água reduzido drasticamente, acarretando escassez de água para consumo humano e também animal.

De acordo com as secretarias de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Agricultura, estão sendo levadas em torno de 110 cargas de água potável por mês, totalizando quase 900 mil litros de água por mês para aproximadamente 300 famílias. Conforme a Emater/RS-Ascar, de acordo com dados Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos últimos dois meses, a precipitação foi de 209 milímetros de chuva, uma média de 104,5 milímetros de chuva por mês. Devido à isso, o abastecimento de água para animais e, inclusive, para humanos, já está comprometido.