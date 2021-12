Prefeitura de Esteio abre concurso com 49 vagas disponíveis

Foram abertas as inscrições para três concursos públicos promovidos pela prefeitura de Esteio. As seleções têm por objetivo a formação de cadastro reserva para 19 cargos do quadro geral de nível Superior (concurso 02/2021), 10 de níveis Fundamental, Médio e Técnico (concurso 03/2021) e 20 da área da Saúde (concurso 04/2021).

A inscrição, nos valores de R$ 55 (nível fundamental), R$ 80 (nível médio e técnico completo) e R$ 120 (cargos de nível superior completo), pode ser feita até as 17h do dia 19 de janeiro no site da Fundatec. Na página podem ser acessados, ainda, os editais de abertura dos concursos, com mais detalhes sobre como participar do processo, cronograma, atribuições dos cargos e programa.

As provas teórico-objetivas das três seleções estão agendadas para a mesma data, 20 de fevereiro, em locais que serão divulgados, em princípio, no dia 7 de fevereiro. Alguns candidatos terão etapas extras, como prova discursiva, para a seleção de advogado, que também terá prova de títulos, assim como as seleções de analista administrativo, auditor fiscal de tributos e fiscal; prova prática, para operador de máquina e sepultador; e teste de aptidão física, para cargos da Guarda Municipal.