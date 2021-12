Prefeitura e Banrisul assinam contrato por folha de pagamento em Erechim

A prefeitura de Erechim, através da secretaria de Administração, assinou o contrato administrativo com o Banrisul para efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos ativos, ativos, inativos, pensionistas e celetistas. O contrato foi celebrado com a anuência da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER), do Instituto Erechinense de Previdência (IEP), da Câmara de Vereadores e da Fundação Hospitalar Santa Terezinha (FHSTE).

O Banrisul adquiriu o direito sobre o pagamento da folha, com vigência a partir da folha de pagamento de janeiro de 2022, através de leilão onde participaram outras instituições financeiras. A duração do contrato é de cinco anos.

Para tanto, o Banrisul efetuará o pagamento de R$ 4,5 milhões que serão distribuídos proporcionalmente entre as entidades participantes da licitação compartilhada, passando a gerir aproximadamente 3,4 mil folhas de pagamento entre ativos, inativos, pensionistas e celetistas por mês. Para o município, ingressam nos cofres públicos valores desvinculados, que serão utilizados na melhoria dos serviços prestados à comunidade, com a qualificação e modernização da gestão assim como para realização de obras.