Empreendimento multiuso será erguido em Nova Santa Rita

Um empreendimento multiuso está sendo erguido dentro do bairro-cidade Legano, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O Legano Multy terá investimento na casa dos R$ 20 milhões, VGV de R$ 53 milhões e área total do terreno de 164.4 mil metros quadrados. O o complexo, que mistura residência, comércio e serviços, terá câmeras de monitoramento, que possuem tecnologia de reconhecimento facial e sistema para cercamento de todo o local.

A área de moradia será separada em três alamedas. Cada uma controlada por cancelas de entrada e de saída, sendo este o único acesso de carro. Contando com a Associação de Moradores do Legano Bairro Cidade, o morador terá acesso a um aplicativo e uma tag veicular, tudo monitorado por uma central de inteligência 24 horas por dia. A previsão de entrega do empreendimento é de 36 meses após a emissão das matrículas.

São 263 lotes, com custo a partir de R$ 200 mil, sendo a maioria residencial - mas também há lotes comerciais. Há uma área verde de preservação permanente de 1,5 hectares cortando o empreendimento, além de trilha ecológica de 80 metros e lago com mirante.

O projeto arquitetônico de cada casa passará por curadoria da associação de moradores, através de um código de edificação. Assim, a entidade dará algumas diretrizes para a construção das residências, como metragem de recuo, muros, que se previstos no desenho, terão de ser translúcidos, vazados ou cerca viva, justamente pela questão da segurança, entre outras normas já definidas no código de edificação.

Outro fator importante do empreendimento é a preocupação com a sustentabilidade e economia. Assim, estão previstos iluminação viária em led, portaria remota, horta comunitária (pública), qualidade de oxigênio com ampla área verde preservada, captação das águas da chuva e seu redirecionamento.

Neste projeto, as crianças ganham protagonismo com um playground lúdico e suas fontes interativas, além dos pets que têm um espaço exclusivo para eles. Todo esse ecossistema estimula a criatividade, inovação e desenvolvimento saudável da cidade. O empreendimento oferece ainda serviço de compartilhamento de bicicletas, academia ao ar livre, pista de corrida e ciclovia.

Ele faz parte do projeto da Aviva Urbanismo de criação do Legano Bairro Cidade, que teve o Legano Reserva como o primeiro condomínio fechado de alto padrão, lançado no final de 2020, e totalmente comercializado. Após a apresentação do Legano Multy, duas novas fases estão previstas para o bairro cidade, completando, assim, as quatro etapas, até 2027, que contemplam um orçamento estimado de R$ 120 milhões.