Secretaria de Saúde de Canoas monitora 10 possíveis casos da variante Ômicron

O município de Canoas está monitorando 10 pessoas que podem estar infectadas pela variante Ômicron da Covid-19. São cinco homens e cinco mulheres, com idades entre 23 e 56 anos, todos do mesmo convívio familiar.

Até o momento, uma testou positivo para Covid e está assintomática. Uma das pessoas do grupo teve contato com um paciente de Porto Alegre que está contaminado pela variante Ômicron. "Estamos cumprindo os protocolos do Ministério da Saúde que determina a coleta de material para a testagem da cepa, as pessoas estão em isolamento e sendo acompanhadas pela equipe de saúde", explica o secretário municipal de Saúde, Maicon Lemos.

O município aguarda o resultado dos testes, que estão em análise no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A expectativa é de que sejam concluídos no início desta semana. Apesar de não ter estudos concluídos sobre esta nova cepa, observações preliminares realizadas em diversos países do mundo mostram que a Ômicron é mais contagiosa, porém, menos letal. Os principais sintomas são tosse seca, febre, suores noturnos, dores musculares e cansaço.

O secretário enfatiza a importância da vacinação e pede que a comunidade busque completar seu esquema vacinal. "A vacina é o caminho para conter a pandemia". Reforça ainda que a utilização de máscaras, álcool em gel e respeitar o distanciamento não devem ser deixados de lado