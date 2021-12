São Leopoldo abre centro voltado para o atendimento a imigrantes

A secretaria de Direitos Humanos de São Leopoldo realizou o ato de constituição do Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas. O objetivo é de promover e garantir o respeito aos direitos humanos das pessoas vulneráveis que se encontram em mobilidade no município.

A secretária dos Direitos Humanos, Paulete Souto, comentou sobre o ato e a importância de acolher os migrantes. "Quando envolve pautas como essa de hoje, temos que ter o olhar comunitário, olhar de empatia com os que estão em situação diferentes das nossas. E esse comitê vai nos auxiliar a produzir essas políticas de todos os setores como a saúde, habitação, trabalho, onde for possível, vamos trabalhar para acolher esses povos, ajudando a dar uma vida melhor para cada um deles(as)", relatou.

A cidade do Vale do Sinos recebeu, na semana passada, o selo MigraCidades 2021. É a segunda vez consecutiva que o município conquista o reconhecimento. A entrega foi feita pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da ONU para as migrações, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O município também fez o atendimento 40 famílias de migrantes para atualização de documentações e registros e, também, encaminhamento para vagas de emprego. A Unisinos em parceria com a prefeitura de São Leopoldo e Senac tem o curso de letramento, onde haitianos e venezuelanos aprendem a língua portuguesa.