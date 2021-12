Justiça determina que empresa mantenha coleta de lixo em Gramado

A prefeitura de Gramado conseguiu na Justiça uma decisão liminar que obriga a BA Meio Ambiente a coletar o lixo no município. O contrato entre as partes se encerrou no dia 16 deste mês, e a empresa havia manifestado em novembro o interesse em renovar o contrato iniciado em 2019. Contudo, um dia antes do prazo final informou, que o valor pago pelo município, cerca de R$ 284 mil por mês, era insuficiente para manter o serviço.

Diante da negativa da empresa em continuar a execução dos serviços, a prefeitura de Gramado iniciou o processo e elaboração de uma contratação emergencial. Enquanto não ocorrer a definição da nova prestadora responsável pela coleta de lixo, a BA Meio Ambiente é obrigada a manter a operação em Gramado, sob pena de multa R$ 10 mil por dia de descumprimento. "O risco de dano a coletividade e à saúde pública é evidente em caso de suspensão de coleta de lixo, serviço público essencial e que, por isso, também deve ser contínuo", apontou a juíza, Graziella Casaril.

Em seu despacho, a magistrada destacou que a empresa responsável pelo seriço já havia manifestado o interesse em assinar o quinto aditivo. "Diversas tratativas foram realizadas, a ensejar a legítima expectativa da municipalidade na realização do aditivo do contrato, pois o comportamento da empresa ré gerou essa expectativa, de acordo com aquilo que legitimamente se pode esperar de quem age de acordo com a boa-fé objetiva, princípio que deve reger os contratos, tanto entre particulares quanto entre o ente público e o particular", escreveu.

Com o descumprimento judicial da BA Meio Ambiente em permanecer realizando a coleta de lixo, a prefeitua ingressou com nova ação contra a empresa. No fim de semana, a prefeitura realizou a contratação emergencial de uma empresa para manter os serviços em todos os bairros. Seis caminhões farão uma força-tarefa nos próximos dias.