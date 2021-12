Caixa libera FGTS a moradores de São Pedro do Sul

A Caixa Econômica Federal informou, através de comunicado no fim de semana, que os trabalhadores de São Pedro do Sul, na região central do RS, que tiveram suas residências afetadas pelas chuvas em setembro deste ano terão até o dia 4 de janeiro para solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pelo app FGTS. Podem solicitar o saque os trabalhadores residentes nas áreas afetadas, conforme endereços identificados pela Defesa Civil municipal.

O trabalhador que pretende resgatar os valores deverá possuir conta com saldo positivo no FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para saque é de R$ 6.220,00. A solicitação pode ser realizada por meio do aplicativo, opção Saque Digital, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.