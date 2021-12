Possibilidade de construção de aterro sanitário no limite entre Estância Velha e Ivoti gera reclamações

A possibilidade de instalação de um aterro sanitário na cidade de Estância Velha, no Vale do Sinos, mobilizou moradores de Ivoti. Isso porque, segundo o projeto, a criação do espaço de descarte de lixo e resíduos seria próxima de bairros do município vizinho. A razão principal da reclamação se dá pelo fato destas localidades terem poços artesianos para o abastecimento e, com o 'lixão', há o temor de contaminação na água.

A prefeitura de Ivoti emitiu um comunicado em que se posiciona de forma contrária ao aterro sanitário. A avaliação é de que "o empreendimento possui potencial para causar grave impacto ambiental".

"O principal motivo de grande preocupação para Ivoti é o fato de o município ter o seu sistema de abastecimento de água oriundo de poços artesianos. Dessa forma, com a profundidade do aterro sanitário em altura semelhante, este apresenta riscos potenciais à qualidade do serviço. Conforme parecer técnico da Autarquia Água de Ivoti, a ocorrência de vazamento, mesmo que acidental, tem potencial para contaminar toda a rede do município", disse o Executivo municipal.

Além disso, há de se considerar, inclusive, as diretrizes da Fepam, que preveem um distanciamento mínimo de dois quilômetros da área urbanizada, regra não atendida pelo empreendimento proposto. "Por fim, a Administração considera que o aterro ocasionaria desvalorização dos imóveis da cidade, gerando uma consequente queda na arrecadação com o IPTU e afetando os caixas municipais", complementa a nota.

Ainda no documento, a prefeitura afirma que tomará todas as providências ao alcance para buscar evitar a instalação do empreendimento neste local. Uma das alternativas é conversar com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), responsável pelas licenças do aterro.