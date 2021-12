Caxias do Sul vai investir R$ 1,9 milhão em reformas de escolas

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, assinou mais três ordens de início para melhorias em escolas municipais. As reformas contemplam qualificação de reforços estruturais e adequações de acessibilidade universal, dentre outras. Ao total, será investido perto de R$ 1,9 milhão, beneficiando mais de 950 alunos.

Entre as contempladas está a Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotônio Vilela, que atende 543 alunos. Trata-se de uma reforma parcial para garantir estabilidade e segurança de áreas internas, viabilizando a instalação de uma rampa. Também será remodelado o sistema de drenagem e esgotamento pluvial das áreas externas da escola, o que evitará acúmulos de água nos pátios, com o recolhimento para a rede pública. Com investimento na ordem de R$ 552 mil, as melhorias têm início em dezembro, com a conclusão programada para 60 dias.

Os maiores investimentos, cerca de R$ 903 mil, melhorarão as condições da Escola de Educação Infantil Leon, localizada no bairro Bela Vista, com capacidade para atender 36 alunos. O espaço receberá profunda reforma, com mudança de estruturas, ambientes e de redes de abastecimento. Será garantida condição para ampliação do número de salas, adequações às normativas das áreas de berçário e lactário, inclusão de sanitários adequados e organização de ambientes para a equipe administrativa. As obras têm previsão de conclusão em 15 de abril.

Visando atender à solicitação da comunidade escolar em razão da instabilidade do muro de contenção, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Covolan receberá investimento superior a R$ 403 mil, com a conclusão prevista para julho de 2022. A reforma contempla a benfeitoria no muro de divisa, que será reforçado, em atendimento à solicitação da comunidade, garantindo a estabilidade estrutural e a segurança dos 397 alunos.