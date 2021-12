Vale do Taquari discute o aproveitamento de modais

O Porto de Estrela foi sede de evento estadual que buscou evidenciar o melhor aproveitamento dos modais logísticos e turísticos do Vale do Taquari e regiões próximas. Realizado nas instalações da Empresa Pública de Logística Estrela (E-Log),o Fórum Democrático Social do programa Cresce RS, organizado pela Assembleia Legislativa (AL), teve desta vez a parceria do governo de Estrela, e como tema central da vez a "Multimodalidade: potenciais econômicos, desenvolvimento e Infraestrutura logística regional".

A exploração por completo do Porto de Estrela, assim como da ferrovia local e outros modais da região, ganhou força no discurso de diversas lideranças políticas e econômicas da região e Estado presentes ao evento, e pode representar importantes decisões a nível estadual nos próximos dias. Os participantes ainda fizeram uma visita técnica e passeio com o trem da Ferrovia do Trigo, com saída da estação ferroviária de Muçum e chegada na estação ferroviária de Guaporé.

Um grande número de lideranças setoriais, entre eles representantes de dezenas de prefeituras do Vale do Taquari e outras regiões, como também empresários e imprensa, prestigiaram a audiência. O prefeito Elmar Schneider falou sobre a importância dos modais. "Em abril, a AL reconheceu a necessidade deste complexo ser melhor estudado, principalmente quando a gente fala tanto em logística, sendo que aqui, junto a ele, temos também uma ferrovia, um aeródromo e tantas rodoviais", iniciou.

Ele mencionou a operação da empresa Nutritec, já instalada no porto, a partir da municipalização da área. "Uma única empresa já opera, representa um faturamento R$ 150 mil de ICMS para o município, ainda desembolsa um aluguel de R$ 53 mil mensais, trabalha em dois turnos e gera dezenas de empregos diretos e indiretos. Imagine agora esse espaço todo ainda melhor ocupado, gerando emprego e renda para a nossa região. O porto está sim sediado em Estrela, mas este é um projeto do Rio Grande do Sul", afirmou.

O secretário de Turismo do Estado, Ronaldo Santini, representando o Estado, fez sua leitura sobre os movimentos feitos na região em relação à logística. "A reivindicação da região tem fundamentos sim. Investir no que é dos outros, sujeito a interferências de entes públicos diversos ninguém deseja ou poucos vão querer arriscar. É de se parabenizar essa temática, essa iniciativa, essa mobilização regional e reafirmar sua importância, sendo que ela não se restringe aos limites do Vale do Taquari, mas se expande para regiões adjacentes e estatuais", completou.