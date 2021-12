Candelária adquire área para a Secretaria de Educação

A prefeitura de Candelária adquiriu um imóvel e um terreno anexo para implementar a parte administrativa da secretaria de Educação. As tratativas vinham acontecendo já há algum tempo, com projeto aprovado pelo Legislativo. O valor do investimento chegou a R$ 1,4 milhão.

A secretária de Educação, Carla Martin Goelzer, afirmou que foi uma necessidade investir num novo espaço administrativo. "Pretendemos ativar o Centro de Atendimento Pedagógico para atender alunos com necessidades especiais, que até o momento estava desativado por falta de espaço", disse.

O local era ocupado por uma grande rede de lojas, mas estava vazio. A mudança da secretaria para o local irá abrir espaço no local atual da pasta, junto ao prédio de administração da Igreja Sinodal, onde funciona a Escola Rio Branco, que a partir do ano que vem oferece também o 2º ano fundamental, e assim sucessivamente ano após ano irá oferecer todo o ciclo de estudos.