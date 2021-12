UFSM entrega reforma do Restaurante Universiário

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) realizou a entrega das obras do Restaurante Universitário (RU) no Campus Sede. A conclusão do projeto, responsável por reformar, ampliar e modernizar todo o prédio número 31, era uma demanda antiga dos estudantes e promete otimizar a produção e a distribuição de alimentos, além de reduzir os custos de operação.

No antigo formato de gerenciamento, o custo de produção era muito elevado, devido aos 25 contratos de fornecimento e manutenção, e aos 158 servidores terceirizados sob encargo da universidade. Além disso, outro problema era a deficiência de infraestrutura: a cozinha, projetada para produzir 1.500 refeições por dia, vinha produzindo quatro vezes mais que a capacidade. Com essas ações, a perspectiva institucional é garantir um serviço de maior qualidade para os usuários e com maior condições de trabalho para os servidores.

Para realizar o projeto foi necessário investir cerca de R$ 4,5 milhões. Desse montante, R$ 2,5 milhões foram arrecadados através de licitação com uma empresa prestadora de serviço. A empresa será ressarcida através do abatimento do aluguel pelo uso da estrutura que pertence à UFSM, como o refeitório, a cozinha, o almoxarifado e de alguns equipamentos, enquanto durar o contrato.

Inicialmente, a obra tinha previsão de ser finalizada em 2020, mas a pandemia de Covid-19 trouxe consigo obstáculos que impediram a finalização dentro desse prazo, tais como a dificuldade em obter materiais de construção e problemas de engenharia. No entanto, a pausa das atividades acadêmicas presenciais durante esse período de crise sanitária permitiu ampliar as reformas, que puderam abranger a totalidade do prédio do RU e permitiram, além da reforma, a modernização e a ampliação da capacidade do restaurante.