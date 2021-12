Prefeitura de Rio Grande dá detalhes de ações no Cassino para o verão

A prefeitura de Rio Grande realizou uma coletiva de imprensa para informar quais ações estão sendo preparadas ou já estão em andamento para o verão no Cassino. A temporada deve ter início na próxima semana, com o início da estação mais quente do ano.

Entre outros temas destacados estão pontos fixos para a prática esportiva na praia. Para isso, serão disponibilizados locais para exploração comercial por meio de trailers, contanto também com espaços reservados para quadras de vôlei de praia. Além disso, segundo o secretário do Cassino (SMC), Sandro Oliveira, os interessados também poderão apresentar projetos semelhantes vinculados ao esporte e que atendam a proposta.

Também de acordo com o gestor da SMC, será disponibilizado na praia um local específico para aluguel de pranchas e outros materiais para a prática de esportes náuticos, além de também contar com aulas sobre esses esportes diretamente na beira da praia. "Temos uma grande vocação para os esportes náuticos e estamos incentivando para que possamos ter esse ponto, com esse serviço que é fundamental para que a gente explore ao máximo as potencialidades da nossa praia. Será uma área diferenciada e provisória, instalada no início do veraneio e retirada no fim", ressaltou.

O trânsito de carros, bicicletas, pedestres e vendedores ambulantes pela praia também foi pauta durante a coletiva. De acordo com secretário de de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro, serão feitos alguns testes na área de praia com delimitação de espaços específicos para as diferentes formas de uso, separando veículos dos demais. Também sobre o tema, Castro informou que a praia terá limite máximo de velocidade estipulado em 30km/h.

Sandro Oliveira acrescentou que, em alguns pontos, em função da chuva e do não avanço da maré, a areia está muito solta, dificultando o trânsito de veículos. "Principalmente nos acessos à praia, a areia está muito solta, e não adianta passarmos a patrola, pois a tendência é só piorar. Os nossos funcionários são muito capacitados e têm muita experiência. Eles conhecem esse ambiente da praia como ninguém e sabem onde agir para que a gente possa minimizar o problema. Mas, em muitos locais, pela questão da natureza e do tempo, não tem o que fazer", ressaltou.