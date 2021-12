Abertura de duas elevatórias de esgoto em Gravataí amplia o sistema de bombeamento para mais 18 mil pessoas

Com as estações Gardenville e Prado, no bairro Neópolis, a Ambiental Metrosul amplia sua estrutura operacional no sistema de bombeamento de esgoto de Gravataí. Aproximadamente 18 mil moradores dos residenciais Villarna e Prado serão atendidos pelas novas elevatórias que passam a direcionar os efluentes gerados nesses locais para as Estações de Tratamento Freeway e Parque dos Anjos, respectivamente.

Já com os sistemas de monitoramento interligados ao Centro de Controle Operacional da empresa, as estruturas contam, ainda, com poços de sucção, painéis elétricos de comando, duas bombas cada - sendo uma reserva, entre outros componentes.

Atualmente, a Ambiental Metrosul opera 13 Estações de Tratamento de Esgoto e 20 Estações Elevatórias em Gravataí. Ao longo do primeiro ano de atuação, uma série de melhorias foram realizadas a fim de aprimorar o sistema de esgotamento e, consequentemente, o atendimento à população da cidade.

As unidades foram revitalizadas, painéis de comandos elétricos trocados e adequados, implantação de sete bombas reservas, trocas de cestos nas EBEs e limpeza dos leitos filtrantes de seis estações de tratamento fossa-filtro. Além disso, as equipes de serviços realizaram mais de 3,5 mil atendimentos voltados à manutenção das redes de esgoto.