Torre da Catedral Metropolitana de Pelotas será reinaugurada

A torre sul da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula estará iluminada já ao anoitecer desta quinta-feira (16). O ato simboliza a conclusão do restauro da torre, que teve sua construção iniciada em 1845 e concluída oito anos depois. Este é mais um passo no caminho que dá luz à preservação do patrimônio.

O projeto foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) no total de R$ 660 mil. O templo possui tombamento tanto pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE), como pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), dentro do Conjunto Histórico de Pelotas.

Para comemorar o persistente empenho pela manutenção da igreja - que já dura duas décadas, a Comissão de Restauro da Catedral São Francisco de Paula convidou a comunidade a prestigiar a programação. A partir das 16h30 o público pode prestigiar a Feira de Economia Criativa, que reúne 21 empreendedores locais, na Praça José Bonifácio. Na sequência, às 18h, o pároco da Catedral, Luiz Boari, celebra uma Missa festiva. Na sequência, acontece um ato em frente à igreja, reunindo comunidade e autoridades, para oficializar a entrega da obra de restauro, que durou dez meses, sob coordenação da Perene Patrimônio Cultural. "

A data apresenta os trabalhos dos alunos da Educação Patrimonial do Instituto São Benedito, Colégio Gonzaga e Escola Estadual Monsenhor Queiroz. Inaugura também a exposição "De Capela à Catedral: 209 anos de história da Igreja Matriz de Pelotas", que faz uma linha do tempo histórica, com dados reunidos pelo historiador Darlan Marchi.

A mostra retrata os bastidores da obra de restauro da Torre Sul, que enfrentou alguns desafios e contou com uma equipe liderada pela arquiteta Simone Neutzling. Segundo ela, um deles foi o trabalho em altura, já que a torre possui cerca de 30 metros. "A restauração contemplou uma diversidade de serviços, desde a parte superior da cúpula - através da restauração da cruz metálica, todos os seus revestimentos externos, e dos ambientes internos", observa.