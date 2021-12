Torres sedia etapa decisiva do Circuito Nacional de Surf

A cidade Torres finaliza os preparativos para receber a última e decisiva etapa do Circuito Brasileiro de Surf . O evento ocorrerá entre esta quinta-feira (16) e o domingo (19), na Praia dos Molhes. A premiação é de R$ 20 mil. A realização é da Liga Rio-Grandense de Surf (LRS).

A etapa irá definir o campeão nacional da categoria profissional no certame, além de reconhecer os campeões estaduais e locais. Os atletas amadores também terão seu momento especial e serão premiados com kits das marcas envolvidas no projeto. Nomes de destaque no cenário mundial de Surf estão confirmados nas disputas.

Dentre eles Raoni Monteiro e Rodrigo Pedra Dornelles, ambos integraram por anos do Circuito Mundial - primeira divisão (Championship Tour - CT). Outros conhecidos são Caetano Vargas, Cainã Barletta, Matheus Navarro, Marcio Farney, Santiago Muniz (argentino radicado em SC), Cauê Wood, Diego Rosa, José Francisco (Fininho), dentre outros.