Prefeitura de Venâncio Aires escolhe empresa para obras no Calçadão

A Invicta Construtora fará a reforma do lado direito do Calçadão de Venâncio AIres. A empresa venâncio-airense foi a vencedora do processo licitatório que prevê a remodelação de 181,7 metros (duas quadras) da rua Osvaldo Aranha, entre as quadras da Jacob Becker e General Osório. Pelo valor de R$ 507.8 mil está prevista substituição da calçada, remoção das árvores, troca de mobiliário, nova iluminação, rampas de acesso para pedestres, alargamento da rua com asfalto e embelezamento com jardinagem.

De acordo com projeto elaborado pela arquiteta Fabiana Braun, da secretaria municipal do Planejamento e Urbanismo, o objetivo é manter a unidade da reforma realizada do lado esquerdo da via, liderada por empresários do calçadão. "Queremos de uma vez por todas revitalizar o nosso centro, melhorando nossas praças, reativando o funcionamento do chafariz e corrigindo o traçado da via. O centro da cidade é um cartão-postal que precisamos recuperar para o bem do nosso comércio e do turismo de Venâncio", destacou o prefeito Jarbas da Rosa.

A expectativa é que a reforma do calçadão inicie ainda no mês de janeiro. A empresa possui 180 dias para a entrega da obra, porém espera finalizar para inauguração durante a 16ª Fenachim.