Papai Noel leva presentes a crianças internadas em hospital de Canoas

Os olhinhos dos pequenos brilhavam quando viam de longe a chegada do Bom Velhinho com um saco recheado de presentes. Foi com esse encantamento e celebrando a magia do Natal, que a Defesa Civil de Canoas levou, para o Hospital Universitário (HU), o Papai Noel, que distribuiu muitos presentes e fez a alegria da criançada internada nas alas pediátricas da instituição.

Ao todo, cerca de 70 crianças receberam uma lembrancinha para simbolizar o Natal. O secretário da Defesa Civil, Igor de Sousa, observa que, todos os anos, adultos e crianças esperam por este momento, e o fato de estarem internados não deve significar o afastamento das comemorações. "Sentir que é possível melhorar o dia de alguém com pequenos gestos é extremamente gratificante e nos impulsiona a continuar buscando fazer a diferença na vida das pessoas. Nas entregas de hoje, conseguimos ver a alegria dos pequenos", enfatizou. As doações foram repassadas por uma escolinha, que fez uma campanha para arrecadação de brinquedos e entregou para a Defesa Civil realizar a ação.