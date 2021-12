Táxis passam a usar corredor de ônibus em Santa Maria

Os taxistas que transportam passageiros já trafegam pelo corredor até então exclusivo para o transporte coletivo ao longo da rua do Acampamento, no Centro de Santa Maria. A alternativa está em vigor desde as 6 horas desta quarta-feira (15). A alteração tem por objetivos proporcionar mais agilidade ao trânsito e reduzir o tempo de viagem para o destino dos passageiros. A mudança é em caráter experimental e permanecerá até 28 de fevereiro.

"Neste primeiro dia da mudança, os taxistas já puderam sentir a diferença ao trafegarem pelo corredor. Essa era uma reivindicação da categoria e, agora, implementamos em caráter experimental. Até o final de fevereiro, a equipe de engenharia de tráfego, da secretaria, avaliará a circulação de veículos na via compartilhada com o transporte coletivo para saber se os principais objetivos foram alcançados: a redução do congestionamento de veículos na área central do município e a agilidade na prestação deste serviço retirando-os das vias convencionais", reforça o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponsi.

Após a avaliação de todas as alterações, no final de fevereiro do próximo ano, será definido se haverá a continuidade do uso do corredor por parte dos taxistas. Equipes ainda irão monitorar o trecho nos próximos dias.