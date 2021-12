Estiagem traz preocupação em localidades de Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul está adotando diversas medidas para reduzir o impacto da estiagem. Institutos de meteorologia tem apontado um fim de ano com pouca chuva no Estado e a repercussão já é sentida no interior do município.

Em algumas localidades, já falta água para os animais beberem. O secretário de Agricultura Hardi Lúcio Panke destaca que, ciente do período de estiagem que se instalaria, foram construídos açudes e aguadas para a armazenagem. Até o momento, já foram registrados 140 atendimentos

Conforme Panke, a Agricultura também trabalha em um projeto para a construção de cisternas para a captação de água da chuva em propriedades particulares. No momento, está sendo elaborado um projeto de lei a ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. A proposta prevê a utilização de recursos próprios e de emendas parlamentares e pode garantir a instalação de até 70 cisternas.

"Estamos muito preocupados, porque este ano tem tudo para superar a falta de água do ano passado. O problema vai se agravando a cada ano, as equipes responsáveis pelas redes hídricas de Monte Alverne e do interior já nos relataram diminuição na vazão das vertentes", diz o subprefeito Júlio Mahl.

Ele ainda destaca que um estudo está avaliando a construção de uma nova rede hídrica para a vila. "Em muitos locais, por incrível que pareça, encontramos remendos feitos com borracha de câmara de bicicleta", revela. Por isso, tem pedido à população que fique alerta a quaisquer vazamentos e informe imediatamente à subprefeitura. Além disso, está prevista uma reunião com a Associação de Moradores para discutir a questão e buscar alternativas para diminuir o impacto do problema.